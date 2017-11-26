هذه آخر محاولة من ” السدحان والقصبي ” بعد الحكم لصالح عامر الحمود

حمود العنزي(صدى):

يحاول بطلا “طاش ما طاش”، الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان، نقض الحكم الصادر ضدهما من المحكمة لصالح المخرج عامر الحمود، الذي يقضي بدفع مليون و300 ألف ريال لصالح الأخير تعويضًا عن حقوق فكرية، وذلك بعد أن أصبح نافذًا.

وقال المحامي والمستشار القانوني سعود الرمان، المترافع عن القصبي والسدحان، لـ”سبق”: “تم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم الصادر لدى محكمة الاستئناف بالرياض، والطلب لا يزال بالدائرة الثانية، وسوف يتم البت فيه خلال الأيام القريبة المقبلة”.

وأضاف: “تم إبلاغ دائرة التنفيذ بهذا الإجراء. ولكون النظام لا يجيز إيقاف التنفيذ أثناء نظر الالتماس ذهب الطرف الآخر إلى قاضي المحكمة يطالب بالتنفيذ. وسيتم الاستناد إلى المادة الـ192 لكون الحكم صدر غيابيًّا، إضافة إلى بعض الملاحظات، تم ذكرها بطلب التماس إعادة النظر”.

وكان المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي، وكيل المخرج السعودي عامر الحمود، قد أكد في تصريح أمس لـ”سبق”: “تنفيذ الحكم الصادر ضد مسلسل (طاش ما طاش) وبطلَيْه الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بسداد مبلغ مليون و٣٠٠ ألف ريال لصالح المخرج عامر الحمود”.

وقال السنيدي: “تم تنفيذ الحكم من قاضي التنفيذ ضد ممثلَي برنامج طاش ما طاش لصالح المخرج عامر الحمود، الذي يبلغ مليونًا و٣٠٠ ألف، وتم حجز مبلغ مليون و٣٠٠ ألف بعد أن اكتسب الحكم القطعية؛ وأصبح واجب النفاذ؛ إذ أكدت دائرة التنفيذ الثامنة بمحكمة التنفيذ بالرياض تنفيذ الحكم ضد القصبي والسدحان”.

وأضاف السنيدي بأنهم لم يعثروا على عنوان لناصر القصبي؛ وهو ما دفعهم للإعلان عبر الصحف للوصول إليه لتنفيذ الحكم بسداد مبلغ ٦٥٠ ألفًا، وبالفعل تم حجز المبلغ من حسابه بقوة التنفيذ المسندة لقاضي التنفيذ، وهذه خطوة تحسب لوزارة العدل ممثلة في وزيرها الموقر وفق نظام التنفيذ.