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وفاة طفل أغلق على رأسه باب مصعد في جازان

وفاة طفل أغلق على رأسه باب مصعد في جازان
حسن الجعفري(صدى):

توفي طفل، أمس السبت، بعد أن أغلق على رأسه باب المصعد الخاص بعمارة سكنية في محافظة صامطة جنوب جازان.
وأوضحت مصادر، أن الطفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام وكان يحاول صعود المصعد مع والدته، ولكن سرعان ما أغلق على رأسه باب المصعد، وباءت محاولات والدته لإنقاذه بالفشل، فيما تم نقل جثمانه لثلاجة الموتى حتى إنهاء كل الإجراءات في هذا الشأن.


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