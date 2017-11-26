وفاة طفل أغلق على رأسه باب مصعد في جازان
توفي طفل، أمس السبت، بعد أن أغلق على رأسه باب المصعد الخاص بعمارة سكنية في محافظة صامطة جنوب جازان.
وأوضحت مصادر، أن الطفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام وكان يحاول صعود المصعد مع والدته، ولكن سرعان ما أغلق على رأسه باب المصعد، وباءت محاولات والدته لإنقاذه بالفشل، فيما تم نقل جثمانه لثلاجة الموتى حتى إنهاء كل الإجراءات في هذا الشأن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23117 ] نشر منذ 9 دقائق
هذي المصاعد الي صناعاتها
لك عليها
الله يرحم الطفل ويربط على قلب أمه وأبوه