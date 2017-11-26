فيديو.. انتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويتصدر الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

فاز فريق إنتر ميلان، على نظيره كالياري بنتيجة 3-1، في إطار مباريات الدوري الإيطالي، ليتصدر الدوري مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء نابولي وأودينيزي.

وقدم ماورو إيكاردي مهاجم إنترناسيونالي عرضا قويا محرزا هدفين، من زياراته الثلاث السابقة إلى كالياري واستمتع مجددا بقصة الحب مع عاصمة سردينيا ليتقاسم صدارة هدافي الدوري بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ووضع الفوز إنترناسيونالي على قمة الترتيب برصيد 36 نقطة لكن نابولي، الذي يملك 35 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس حامل اللقب المركز الثالث ولديه 31 نقطة ويستضيف كروتوني.