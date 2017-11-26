مازيمبي يحتفظ بكأس الكونفدرالية الإفريقية

ماجد محمد(صدى):

احتفظ مازيمبي بطل الكونغو الديموقراطية بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بتعادله مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي سلبيا بدون أهداف في بريتوريا، أمس السبت، في إياب الدور النهائي.

وكان مازيمبي فاز ذهابا على أرضه الأسبوع الماضي 2-1.

وسبق أن توج مازيمبي بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وحل وصيفا مرتين، وأحرز لقب كأس الكؤوس الأفريقية عام 1980، وكأس السوبر الأفريقية 3 مرات، فضلا عن كأس الاتحاد العام الماضي على حساب مولودية بجاية الجزائري.

ونال مازبمبي جائزة المركز الأول وقدرها 1.25 مليون دولار.