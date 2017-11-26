بالفيديو.. استشارية أسرية توجه رسالة للمتزوجات عن الحموات

عادل الحربي(صدى):

أكدت الدكتورة زهرة المعبي، المستشارة الأسرية إن الزوجة الذكية هي التي تستطيع أن تكسب حماتها إلى صفها.

وطالبت زهرية المعبي، المواطنات المتزوجات بأن يبذلن مزيدًا من الجهد للتقارب من الحماة، قائلة: ” دلعوا حماتكم واضحكوا عليهم “، مفسرة ذلك بالتودد إليهن والعزف على أوتار ما يرضيهن ويسعدهن بعيدًا عن المسائل التي تثير حفيظتهن أو تسبّب لهن القلق والإزعاج “.

وتابعت المعبي في مداخلة لها على قناة روتانا خليجية إن ثلاثة أرباع حظ الزوجة مع أم الزوج، فلو كانت صديقتك ومعك على الخط فثقي تمامًا أنّ وضعك مع الزوج جيد جدًا، أما غير ذلك فقد يتسبب في وقوع خلافات ومشاكل كثيرة، مضيفة أن هناك بعض الحالات التي يكون كذب الزوج على زوجته والعكس مباحًا، كأن يكثر من مكرماتها أمام والدته، وأن يحدثها عن حبّ زوجته لها، وأنها تكُنّ لها كل احترام وتقدير، وأن يخفي عن زوجته أي حديث سلبي من قِبل أمِّه تجاهها، وأن يسعى دومًا إلى الإصلاح والمودة بينهما.