بالفيديو.. استشارية أسرية توجه رسالة للمتزوجات عن الحموات
أكدت الدكتورة زهرة المعبي، المستشارة الأسرية إن الزوجة الذكية هي التي تستطيع أن تكسب حماتها إلى صفها.
وطالبت زهرية المعبي، المواطنات المتزوجات بأن يبذلن مزيدًا من الجهد للتقارب من الحماة، قائلة: ” دلعوا حماتكم واضحكوا عليهم “، مفسرة ذلك بالتودد إليهن والعزف على أوتار ما يرضيهن ويسعدهن بعيدًا عن المسائل التي تثير حفيظتهن أو تسبّب لهن القلق والإزعاج “.
وتابعت المعبي في مداخلة لها على قناة روتانا خليجية إن ثلاثة أرباع حظ الزوجة مع أم الزوج، فلو كانت صديقتك ومعك على الخط فثقي تمامًا أنّ وضعك مع الزوج جيد جدًا، أما غير ذلك فقد يتسبب في وقوع خلافات ومشاكل كثيرة، مضيفة أن هناك بعض الحالات التي يكون كذب الزوج على زوجته والعكس مباحًا، كأن يكثر من مكرماتها أمام والدته، وأن يحدثها عن حبّ زوجته لها، وأنها تكُنّ لها كل احترام وتقدير، وأن يخفي عن زوجته أي حديث سلبي من قِبل أمِّه تجاهها، وأن يسعى دومًا إلى الإصلاح والمودة بينهما.
د. زهرة المعبي .. مستشارة إرشاد أسري : اللي حماتها بتحبها الشمس تطلعلها !!#برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/hklw0XGwZd
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 25, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23117 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذي الي تتكلم عن الحياة الأسرية
ماخلت قناة العربية وروتانا
حتى أذاعات الراديو
أنتي يلي تلمين شتات الأسر
وينك عن أسرتك
حياتك كلها متنقله من قناة لقناة
ومن أذاعه
عفوآ
ومن أزاعه لأزاعه
فين ستو زهرة
راحت عندها مقابلة فقناة العربية
أجت ستو زهره
إي والله دوبها جااات من روتانا
أبكلم ستو زهرة أبغاها زروري
والله ستك زهرة تكلم إزاعة أ أ FM
خلاص كفاية🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23117 ] نشر منذ 56 دقيقة
حتزعل مني دحين
الله يخااااااااااااااارجنا🤗🤗🤗