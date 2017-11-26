محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفه في تشيلسي لهذا السبب

نواف السالم(صدى):

رفض النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي أجريت على ملعب أنفيلد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 65، إلا أنه رفض الاحتفال به، حيث اكتفى برفع يديه إلى الأعلى، وذلك احتراما وتضامنا مع ضحايا تفجير مسجد الروضة.

وبهذا الهدف تصدر النجم المصري، قائمة هدافي ” البريمرليج ” بـ10 أهداف، سجلها خلال 13 جولة.

وأسفر الهجوم الإرهابي، الذي وقع أثناء صلاة الجمعة، عن مقتل أكثر من 300 شخص، بعدما هاجم مسلحون مسجدا في قرية الروضة، التي تبعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة العريش شمالي سيناء، وأمطروا المصلين بوابل من الرصاص بعد تفجير عبوة ناسفة، في أسوأ حادث إرهابي تشهده مصر.