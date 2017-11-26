الشرطة الكويتية تستنفر بعد الاشتباه في حقيبة بجانب البنك المركزي

الكويت(صدى):

كشفت مصادر، عن استنفار الأجهزة الأمنية في الكويت مساء أمس السبت، عقب ورود بلاغ يفيد بوجود حقيبة ملقاة بجانب البنك المركزي.

وأكدت المصادر، أن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود حقيبة بجوار البنك المركزي يشتبه في أنها تحتوي على قنبلة، وهو ما جعل دوريات الأمن والنجدة وسيارات الإسعاف تتوجه إلى موقع البلاغ، وفقا لصحيفة ” الوطن ” الكويتية.

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء رجال المتفجرات، الذين حضروا وتعاملوا مع الحقيبة، حيث تبين خلوها من أي محتويات.