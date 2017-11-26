سفارة المملكة بألمانيا تكشف حقيقة نشر صور مسيئة لمسؤولين على مبناها
كشفت سفارة المملكة لدى ألمانيا، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، عن قيام ناشطين ألمان بنشر صور على مبنى السفارة ببرلين تسيء لشخصيات مسؤولة بالدولة.
ونفت سفارة المملكة ببرلين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ناشطين ألمان بنشر صور بتقنية الإسقاط الضوئي على مبنى السفارة تتضمن الإساءة لشخصيات مسؤولة في الدولة، مؤكدة أن هذه الافتراءات لن تنجح في النيل من سمعة ومكانة المملكة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38652 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنهم الله إخوة القرده والخنازير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23117 ] نشر منذ 54 دقيقة
توقعوا من الألمان كل شي
أنا مدري وش محبب الجفالي في سياراتهم🤔