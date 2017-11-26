سفارة المملكة بألمانيا تكشف حقيقة نشر صور مسيئة لمسؤولين على مبناها

نايف السالم(صدى):

كشفت سفارة المملكة لدى ألمانيا، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، عن قيام ناشطين ألمان بنشر صور على مبنى السفارة ببرلين تسيء لشخصيات مسؤولة بالدولة.

ونفت سفارة المملكة ببرلين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ناشطين ألمان بنشر صور بتقنية الإسقاط الضوئي على مبنى السفارة تتضمن الإساءة لشخصيات مسؤولة في الدولة، مؤكدة أن هذه الافتراءات لن تنجح في النيل من سمعة ومكانة المملكة.