بالصور.. أمانة الحدود الشمالية تنهي استعداداتها لاستقبال الأمطار

سعيد العجل(صدى):

أكد عبدالعزيز بن عبدي العنزي، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية، أن أمانة الشمالية، سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية، مؤكداً استعداداتها للحالة المطرية المتوقعة فجر الأحد بتسخير كافة الإمكانات الاَلية والبشرية للمواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار عبر فرق الطوارئ.

وأضاف أن هنالك فرق طوارئ مخصصه لذلك ومدربين على مثل هذه الحالات، وتم الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول والمناهيل الأرضية التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمع للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940 ، أو عبر حساب الأمانة في تويتر.