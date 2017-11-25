الأوقاف: تجهيزات لموسم الحج والعمرة

علي القحطاني(صدى):

أجتمع اليوم السبت وزير الأوقاف والأرشاد الدكتور أحمد عطية بمكتبه عدد من مسؤولي الوكالات السياحية المختصة بأمور الحج والعمرة رغبة من الوزارة فى السعي المبكر للتجهيز والإعداد لموسم العمرة والحج.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عطيه فى اللقاء على ضرورة التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة لخدمة الحجاج والمعتمرين مؤكدا على روح التنافس لتقديم أفضل خدمة ورعاية لحجاج بيت الله الحرام بما يتناسب معهم .

وقد أوضح وزير الأوقاف أنه لم يتهاون فى حالة وجود أى تقصير أو مخالفات تجاه زوار بيت الله ، وفى نهاية اللقاء تقدم بالشكر للوزراة أصحاب الوكالات السياحة على الجهد التى تبذله الوزارة والخدمات والرعاية التى تقدمها .