” الربيعي ” يثير جدلًا بفتوى ” عدم جواز الفرح لهزيمة الهلال “

طلال الغامدي(صدى):

أفتى الشيخ علي الربيعي، اليوم السبت، بأن احتفال المسلمين بفوز فريق غير مسلم لا يجوز، وذلك عقب هزيمة الهلال أمام نظيره أوراوا الياباني الياباني بهدف دون رد في مباراة الإياب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.

وغرد ” الربيعي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” لاينبغي لمسلم أن يفرح بفوز فريق بوذي وثني على فريق مسلم حتى لو كانت مجرد رياضة ” .

وأثارت تغريدة “الربيعي” جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث رفض البعض إدخال الأمور الدينية في الرياضة، إلا أن البعض الأخر رفض مغالاة مشجعين الفرق الأخرى في الشماتة بعد هزيمة الهلال.