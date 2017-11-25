” الربيعي ” يثير جدلًا بفتوى ” عدم جواز الفرح لهزيمة الهلال “
أفتى الشيخ علي الربيعي، اليوم السبت، بأن احتفال المسلمين بفوز فريق غير مسلم لا يجوز، وذلك عقب هزيمة الهلال أمام نظيره أوراوا الياباني الياباني بهدف دون رد في مباراة الإياب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.
وغرد ” الربيعي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” لاينبغي لمسلم أن يفرح بفوز فريق بوذي وثني على فريق مسلم حتى لو كانت مجرد رياضة ” .
وأثارت تغريدة “الربيعي” جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث رفض البعض إدخال الأمور الدينية في الرياضة، إلا أن البعض الأخر رفض مغالاة مشجعين الفرق الأخرى في الشماتة بعد هزيمة الهلال.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
وين يا شيخ محماس .. تشوف كيف بزورة البارح ..صاروا مشايخ
مرسيدس[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض يحجروا عليك
ليما[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
هالمفتي هلالي ومقهور
والله ما قدرت احزن ياشيخ
بالعكس الفرحه غامره البيت والكيك والفصفص
كلنا مبسوطين ياشيخ
ههههههههههه
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 51 دقيقة
اقول شوف وجهه العنز واخلب نيفيا
والله مثل هذيالي يربي لحيه المفروض تحلق ويطلون لحيته بقار هذي الاشكال المفروض لها عقاب بتشويه الدين وتغيير ملامح الفتاوي
مع الاسف المفروض يفتي بالمبالغ الي تصرف عليهم والرواتب .
وينظر الى الفقرى والمساكين والمرابطين الي ر اتبهم ماتوصل 4000 الاف ريال
زائر[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 30 دقيقة
امل من ولي الامر ان يسحب من لقب شيخ ويمنع من الفتوى لاانه على كذا جميع السعوديين مرتكبين الاثم حيث انه يوجد من يشجع ناديه وفيه لعيبه أجانب كفار وفيه دكاتره وممرضين ومحاضري وخدم وسائقين وعماله بوذيه ووثنيين يعني باالعربيه على فتوى الربيعي ان الدوله شريكه في الاثم ليتك ساكت