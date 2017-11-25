طاهية بريطانية تدرب الشباب على الوجبات العالمية .. وتؤكد المرأة السعودية ملهمة وشغوفة

نورة الشهري(صدى):

قالت البريطانية، ماريا تانزي، التي تعمل ” طاهية ” بأحد مطاعم العاصمة الرياض، معلقة على عملها مع المواطنين ” على عكس ما كنت أتوقعه، فالسعوديين شعب مضياف وكريم، كما أنه مجتمع ودود ومحب للآخر وشغوف بالانفتاح على الثقافات والمجتمعات الأخرى، أنا محظوظة بوجودي في الرياض ” .

تقدم ” ماريا ” العديد من الوصفات والأصناف الإيطالية والعالمية بمطعم بالرياض تابع لشركة ” كينو إنترناشونال البلجيكية، وتتميز بابتسامتها المشرقة ووجهها البشوش، كما أنها تتمتع بخبرة وكفاءة في الإدارة والتعامل مع الأخرين.

وأثارت صور ” ماريا ” المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” الجدل بشأنها أول طاهية تدرب الشباب على إعداد الوجبات العالمية. فقد كسرت حواجز كثيرة إذا يعد عمل المرأة في المطاعم حدث غير مسبوق.

وعبرت ” ماريا ” عن سعادتها من استقبال المواطنين لها وطلب التصوير معها، ومعاملتهم الودودة وإبداء الإعجاب بعملها، وأنها لما تتعرض لأي انتقاد لمظهرها وعملها.

وعن المرأة السعودية، قالت ” ماريا ” أنها سعيدة بالتغيرات الجديدة التي شهدتها المرأة في السعودية ، وأضافت المرأة نصف المجتمع ولابد من مشاركتها الفعالة فيه، خاصة أن المرأة السعودية صبورة وملهمة وشغوفة وتحب التغير ” .