صدمة.. علماء روس: الصابون يؤدى إلى الموت
حذر علماء روس، من مخاطر مادة التريكلوسان التي تدخل في صناعات الصابون على اختلاف أشكاله، مؤكدين تحرض برنامج التدمير الذاتي في خلايا الثدييات.
فقد وجد المختصون، بعد إجراء تجارب على الفئران، أن التريكلوسان يعطل العمل الطبيعي للميتوكوندريا (عضيات مسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية) ويؤدي إلى موت كبير لخلايا الكبد.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6191 ] نشر منذ 1 ساعة
ماحد بيموت قبل يومه الا هاالفيران من التجارب حشرتوها😂😈😢
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 47 دقيقة
اذا جاك واحد وقالك يافار فلا تزعل 😅لان ماينطبق على
الفار ينطبق عليك .ذبحونا بالدراسات .فية ناس تعدوا عامهم
المئة ومافيهم الا العافية وهم يستخدمون الصابون من صغرهم.
بس يمكن الروس عندهم منتج يبغون يسوقونة 😜
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22026 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اي صابون اللي فيه شحم الجنزير والى الخالي من شحم الخنزير
المهم ما حد يموت قبل يومه