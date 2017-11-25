صدمة.. علماء روس: الصابون يؤدى إلى الموت

موسكو(صدى):

حذر علماء روس، من مخاطر مادة التريكلوسان التي تدخل في صناعات الصابون على اختلاف أشكاله، مؤكدين تحرض برنامج التدمير الذاتي في خلايا الثدييات.

فقد وجد المختصون، بعد إجراء تجارب على الفئران، أن التريكلوسان يعطل العمل الطبيعي للميتوكوندريا (عضيات مسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية) ويؤدي إلى موت كبير لخلايا الكبد.