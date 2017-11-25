بعد الهزيمة.. ” خربين ” يطير إلى بانكوك لهذا السبب

نواف السالم(صدى):

من المقرر توجه لاعب الهلال عمر خربين، إلى بانكوك، الأربعاء القادم؛ لحضور حفل الاتحاد الأسيوي لجائزة أفضل لاعب أسيوي لهذا العام.

وتضمنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي، لاعب وسط منتخب الإمارات عمر عبد الرحمن، و وو ليى جناح شنغاى سيبج الصينى، والمهاجم عمر خربين.

الجدير بالذكر أن الهلال، خسر بطولة دوري أبطال أسيا، اليوم السبت، بعد أداء قوي ومشرف على مدار البطولة، وخرج ” خربين ” من المباراة مصابًا بكدمة في عضلة الساق الخلفية.