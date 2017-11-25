لاعب المنتخب السابق يكشف تفاصيل سرقة منزله

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب المنتخب السابق عبد الرحمن الرومي، مساء اليوم، عن قيام بعض الأشخاص بسرقة منزله.

وغرد ” الرومي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” الحمدالله على قضاء الله وقدره تعرض منزلي مساء البارحه للسرقه أثناء تواجدي بالتلفزيون، وجميع ماهو موجود في المنزل من مقتنيات ثمينه تم سرقته لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال ” .

كما وجه ” الرومي ” الشكر إلى رجال الشرطة؛ الذين قاموا بحصر الأضرار، وأخذ البصمات، حتى الفجر.