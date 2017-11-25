استشهاد رقيب بجازان.. ووالده: أشعر بالفخر

حسن الجعفري(صدى):

استشهد الرقيب صالح ظافر العمري، من أهالي قرية الشخين ببني عمر النماص، داخل معسكره وهو مرابط بوحدة سرية القيادة كتيبة المدفعية بجازان.

وصرح ظافر العمري والد الشهيد، بأن ابنه متزوج ولديه طفلان وزوجته حامل، مؤكدًا أنه تلقى النبأ بمشاعر مختلطة بين الحزن والفخر.

وقال إن جثمان ابنه الشهيد الرقيب صالح وصل أمس، وأدت الجموع الصلاة عليه في جامع عامر ببني عمرو يتقدمهم عبدالله بن عائض العجيري محافظ النماص.