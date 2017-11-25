” ذا ناشيونال ” : سياسات التقشف الاقتصادي الأنسب لظروف المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكدت صحيفة ” ذا ناشيونال ” ، أن الرصيد المالي لميزانية المملكة؛ تحسن ومن المتوقع أن ينكمش العجز العام في الميزانية لعام 2017، إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بسنتين متتاليتين زاد فيهما عن 15%، بفضل سياسة التقشف التي تتبعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانكماش يعد الأفضل للاقتصاديات التى تعتمد على النفط بصورة أساسية، يأتي على الرغم من توقع صندوق النقد الدولي بأن معدل نمو الاقتصاد سيكون ضعيفًا وبنسبة 0.1% بالنسبة للاقتصاد ككل.