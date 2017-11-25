لجنة حصر أضرار أمطار جدة تستعين بـ 20 فنياً للكشف على السيارات

نايف السالم(صدى):

تستعين لجنة حصر أضرار أمطار الثلاثاء بجدة، بأكثر من 20 فنياً من ذوي التخصص في ميكانيكا السيارات من الكلية التقنية للمشاركة في أعمال اللجنة، والكشف على السيارات المتضررة للتثبت من أحقية صاحب المركبة لبدل الضرر الذي لحق بسيارته.

وتمكن اللجنة اليوم من الوقوف على أكثر من 45 سيارة في عدد من الأحياء المتضررة بمحافظة جدة، وجار استمرار عمل اللجنة على مدى 20 يومياً، ولمدة عشر ساعات يومياً عدا الجمعة الذي سيكون من بعد صلاة العصر.

وضبطت اللجنة، حوالي 22 شخًا من المتحايلين على عملها لأخذ تعويضات غير مستحقة لهم.