بعد تضامن برج ” إيفل ” ومكتبة بريطانيا.. أبراج الكويت تضيء بعلم مصر

خالد الظفيري(صدى):

تضامنت أبراج الكويت، اليوم السبت، مع ضحايا تفجير العريش الإرهابي الذي وقع في مصر، أمس الجمعة، من خلال إضاءة الأبراج بألوان علم مصر؛ لمشاركة الشعب المصري أحزانه.

وكان برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، أطفأ أنواره أمس تضامنًا مع مصر، وحربها ضد الإرهاب، ولحق به مكتبة برمنجهام العامة في بريطانيا، التي أضاءت بألوان العلم المصري أيضًا.

وفي السياق ذاته أضاء برج الاتصالات والسياحة في كندا بألوان علم مصر، في وسط تورنتو.

ويجدر الإشارة إلى أن الحادث الإرهابي أسفر عن سقوط أكثر من 300 شهيد، ومئات المصابين، في قرية الروضة بشمال محافظة سيناء.