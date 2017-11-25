” شرطة حائل ” تضبط شابين أحرقا جهاز ” ساهر “

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تلقت بلاغاً صباح يوم الجمعه ١٤٣٩/٣/٦هـ من مواطنين عن تعرض جهاز لرصد السرعة الآلي على طريق (حائل – جبه ) للإحراق من قبل شخصين، تم اتخاذ اجراءات البحث والإستدلال، والمتابعه الميدانية.

وأسفر ذلك عن ضبط المتورطين في هذه الجريمة، واتضح أنهما مواطنين في العقد الثالث من العمر، تم إيقافهما، وإحالة القضيه لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ونوه المتحدث الإعلامي بتعاون المواطنين، وأكد أن وزارة الداخليه، لن تتوانى في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة والخاصة، وتقديمه للعدالة.