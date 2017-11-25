” نيوزويك ” : محمد بن سلمان يتفوق على ترامب وبوتين في ” شخصية العام “

نايف السالم(صدى):

أكدت مجلة ” نيوزويك ” ، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، بات قريبا من اختياره ” شخصية العام ” التى تختارها التي تختارها مجلة ” تايم ” الأمريكية، نظرا لمواجهته سياسات إيران العدوانية، وقيادته حملة غير مسبوقة على الفساد.

وقالت المجلة، أن ولي العهد حصل حتى الآن على 22% من أصوات القراء، متفوقا على الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين.

جدير بالذكر أن التصويت ينتهي على ” شخصية العام ” ، 3 ديسمبر المقبل، والنتيجة 6 من نفس الشهر.