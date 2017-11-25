بالفيديو.. بئر مكشوف على طريق حائل بالمدينة المنورة

علي العنزي(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبئر مكشوف بدون حواجز على طريق حائل بالمدينة المنورة.

وظهر في الفيديو البئر بدون حواجز تحيطه مما يُشكل خطرًا على أهالي المنطقة والأطفال، معلقين على الفيديو: ” تنبيه لأهل المدينة المنورة من هذا البئر المكشوف بدون حواجز ومثل هذا كثير في باقي مناطق المملكة ولكثرة خروج الناس للتنزه يجب الانتباه للاطفال منها ” .