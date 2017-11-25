إيقاف مذيعة مصرية بعد تعليقها العنصري على هجوم مسجد ” الروضة “

القاهرة(صدى):

أوقفت شبكة قنوات ” صدى ابلد ” المصرية، المذيعة رشا مجدي عن العمل، بعد تصريحاتها العنصرية تعليقًا على الحادث الإرهابي بمسجد بمسجد الروضة شمال سيناء.

وقالت المذيعة: ” أنا عقلي مش قادر يستوعب الحادث، شفنا هجمات بين الإرهابيين والشرطة والجيش، وقلنا إنه عنف متبادل معاهم، وهذه الجماعات المتطرفة بتهاجم العديد من الكنائس، وقلنا آه معتبرين إنه دين غير الدين الإسلامي وعدو ليهم برضه، وقلنا ماشي، لكن مسلمين إزاي ” .

وحذفت القناة رابط الفيديو الخاص بتعليقها، من موقع يوتيوب.