إيقاف مذيعة مصرية بعد تعليقها العنصري على هجوم مسجد ” الروضة “
أوقفت شبكة قنوات ” صدى ابلد ” المصرية، المذيعة رشا مجدي عن العمل، بعد تصريحاتها العنصرية تعليقًا على الحادث الإرهابي بمسجد بمسجد الروضة شمال سيناء.
وقالت المذيعة: ” أنا عقلي مش قادر يستوعب الحادث، شفنا هجمات بين الإرهابيين والشرطة والجيش، وقلنا إنه عنف متبادل معاهم، وهذه الجماعات المتطرفة بتهاجم العديد من الكنائس، وقلنا آه معتبرين إنه دين غير الدين الإسلامي وعدو ليهم برضه، وقلنا ماشي، لكن مسلمين إزاي ” .
وحذفت القناة رابط الفيديو الخاص بتعليقها، من موقع يوتيوب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38635 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماقالت شي غلط ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1948 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلآ ما قالت شي غلط .
هي ما تقصد بأن هجومهم على رجال الجيش والشرطة والمسيحيين أمر عادي وإنما أظن بأنها تقصد بأن
هجوم المتطرفين على من ذكرتهم أمر متوقع لأن المتطرفين يعتبرونهم أعداء لهم .
ولكن أن يتم الهجوم على مسلمين في مسجد وهم يسجدون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بالطاعات
هذا هو الأمر المستغرب والغريب والمستنكر أيضآ منهم ؟؟؟؟؟ !!!!!! .