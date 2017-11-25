” بطل وفخر للعرب ” .. ماذا قال الجمهورعن نادي ” الهلال ” بعد هزيمته؟

نواف السالم(صدى):

ساند مشجعوا الهلال، النادي عقب خسارته اليوم السبت، بطولة دوري أبطال أسيا، بعد فوز أوراوا بهدف مقابل لا شيء، موجهين الشكر إليهم على جهودهم منذ بداية البطولة وحتى النهاية.

ودشن النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” استقبال الزعيم في المطار ” ؛ والذي شهد دعوة جماهيرية؛ لاستقبال الهلال وتكريمه في المطار كالأبطال، كما وجه البعض الأخر الرسائل المشيدة بأداء اللاعبين.

وقال محمد البلوي، وهو أحد مشجعي نادي الاتحاد: “مع أني اتحادي لكن ياهلايين فريقكم بطل وهو فخر للعرب كلها مو بس للسعوديه اتركو عنكم الحاقدين تبقون أبطال في القمة”.

وأضاف أحد النشطاء: ” فريقكم البطل الغير متوج شرفنا بمستواه الرائع يستحق استقبال الأبطال هارد لكم يا زعماء العوض قدام والماضي فدا ” .

واستكمل ” zatera ” : ” سأكون اول شخص يتواجد بالمطار وساوزع الورود هذا الفريق ونجومه ورجالاته يستحقون الكثير والكثير قدمو كل شي في كره القدم الحظ كان ينقصنا فقط همتكم ياملوك والله الله بالورد الازق افضل شي ان احنا نهيئهم للكلاسيكو ” .

وتابع فيصل : ” الهلال يمرض ولا يموت، تذكروا ٢٠١٤ خسروا النهائي وعادوا واهدونا ٤ بطولات في وقت قياسي ” .

وفي السياق ذاته أشاد وليد يعقوب بالهلال قائلًا: ” يستاهلو، أنت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد، قدموا المستوى المطلوب ونقصت الاهداف فقط .. تذكر بانها غير مكتوبة للهلال هذه السنه ..وباذن الله سنراها السنة المقبلة، شكرا للجميع ” .