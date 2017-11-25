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تعرف على رسالة ” العتيبي ” لـ ” الهلال ” بعد خسارة دوري أبطال آسيا

تعرف على رسالة ” العتيبي ” لـ ” الهلال ” بعد خسارة دوري أبطال آسيا
نواف السالم(صدى):

وجه المعلق الرياضي فهد العتيبي، اليوم السبت، الشكر إلى لاعبي نادي الهلال؛ لدورهم البطولي في مشوار بطولة دوري أبطال أسيا.

وغرد ” العتيبي ” عبر حسابها لرسمي على ” تويتر ” : ” هاردلك للهلال، مستوى رائع في دوري ابطال اسيا من أول مباراة حتى النهائي، شكراً لنجوم الفريق ومدربهم ولإدارة النادي على ماقدموه ، ونتمنى لهم التوفيق في النسخة القادمة من البطوله ” .

ودعا ” العتيبي ” إلى استقبال اللاعبين عند عودتهم من اليابان في المطار كالأبطال، رغم خسارتهم أمام أوراوا الياباني، بعد استقبال شباكهم هدف في الشوط الثاني.

ودشن عدد من النشطاء عبر منصة ” تويتر ” هاشتاج ” استقبال الزعيم بالمطار ” ، الذي شهد عدد من التغريدات المساندة للهلال.


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