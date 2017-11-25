طقس الغد.. استمرار للرياح المحملة بالأتربة على هذه المناطق

محمود البلوي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن طقس غد الأحد، حيث يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت في بيان لها مساء اليوم، أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (بما فيها الأجزاء الساحلية) تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.