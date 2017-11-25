” إيفانكا ترامب ” تنتقد الصحافة لصالح ماليا أوباما

واشنطن(صدى):

دعمت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماليا أوباما بعد مطاردة الصحف والمواقع الإلكترونية لها، مؤكدة على ضرورة احترام الخصوصية للشابة الصغيرة.

وقالت ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يجب أن تتمتع ماليا بالخصوصية الواجب توافرها لأي مواطن عادي، خاصة وأنها شابة صغيرة لم تتخط حاجز العشرين عامًا ” .

وأيدتها في هذا الدعم، تشيلسي كلينتون ابنة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قائلة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ماليا مثل باقي الفتيات المراهقات بالجامعات تتمتع بحياة خاصة، ولا يجب لأي شخص أن يقتحم حياتها لأي سبب ” .

ووفقًا لصحيفة ” بيزنس إنسايدر ” البريطانية، انتشر في الأسبوع الماضي مقطع فيديو لماليا أوباما أثناء تقبيل أحد زملائها لها داخل ملعب كرة قدم.