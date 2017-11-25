رونالدو يقود فريقه لفوز ثمين ويسجِل أولى أهدافه على ملعب ” برنابيو “

ماجد محمد(صدى):

سجَل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدرير الأسباني، هدفه الأول على استاد سانتياجو برنابيو في مباريات الفريق بالمسابقة المحلية هذا الموسم، ليقود فريقه لفوز صعب وثمين بنتيجة 3/2 في الدوري الأسباني.

أنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقتين التاسعة و21 مقابل هدف سجله الأوروجوياني دييجو رولان في الدقيقة 18 .

وفي الشوط الثاني، منح الأوروجوياني الآخر تشوري كاسترو فريق ملقا هدف التعادل في الدقيقة 58 ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال في الدقيقة 76 من متابعة جيدة لضربة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس.

ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق مع فالنس صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط فيما يتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 34.