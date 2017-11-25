بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” ترصد 29 مخالفة لأنظمة العمل بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه استمرارا لجهود الأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) قامت الحملة بتوفيق من الله خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة بتمشيط أحياء ( الفيصليه / السلي ) بمدينة الرياض فضلاً عن استمرار عملها في بقية المحافظات بإشراف إدارة دوريات أمن المحافظات.

وأثمرت الجهود الميدانية المشتركة عن :

• تسجيل 29 مخالفة لأنظمة وزارة العمل

• ضبط 6 أشخاص مخالفين لنظام العمل لقيامهم بتشغيل مواقع سكراب عشوائية و حيازتهم سندات لشركات وهمية

• مصادرة 2100 من إطارات المركبات منتهية الصلاحية ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 600 سماعات هواتف محمولة تحمل علامة تجارية مشهورة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 950 بطاريات هواتف محمولة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 2700 عبوة شامبو مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 1700 عبوة عطر مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة)

• تسجيل 9 مخالفات عدم وضع تسعيرة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من :

• ضبط مصنع خمور بحي المرقب بكامل تجهيزاته و ضبط المتهمين بإدارته

• ضبط 16 قارورة مسكر محلي الصنع بحوزة احد مخالفي نظامي لإقامة والعمل يقوم بترويجها .

• ضبط 20 حالة سرقة والمتهمين بها

• ضبط 9 اشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية

• ضبط 3 حالات تزوير

•ضبط 24 شخص في مخالفات للآداب العامة

•ضبط 14 شخص في حالة سكر

•ضبط 10 اشخاص لحيازتهم مواد مخدرة

• ضبط 9 اشخاص لحيازتهم أسلحة نارية و بيضاء

•ضبط حالتين قضايا أخلاقية

•ضبط 3 اشخاص باعة متجولين

• ضبط 10 حراس أمن غير سعوديين

•تسجيل 3267 مخالفة مرورية

• حجز 68 دراجة نارية و حجز 27 مركبة مخالفة لأنظمة المرور

• ضبط 4 سائقين مركبات نقل مخالفين لنظام المرور

•ضبط 11 مخالفة لمكاتب الخدمات

• ضبط 20 حالة تسول

وشارك في الحملة مندوبين من جهات حقوقية وفرق من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض و ادارة المجاهدين و هيئة الهلال الاحمر السعودي .

جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.