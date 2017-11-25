” تعليم المدينة المنورة ” يُعمم لبس البنطال على مدارس البنات

علي القحطاني(صدى):

فرضت إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة، اليوم السبت، زي مدرسي ” المريول ” على مدارس البنات خلال تطبيق برنامج التربية البدنية والصحية.

وأوضحت الإدارة في تعميم لها، أن تنفيذ النشاط البدني سيكون بالزي المدرسي ” المريول ” ولبس ” بنطال ” تحت الزي، مشددًا على أن تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية سيكون وفق الضوابط الشرعية بدءً من العام الدراسي الحالي.

وأكدت أن البرنامج سيطبق تدريجيًا في المدارس بتخصيص جزء من الطابور الصباحي وإدراج البرنامج ضمن برامج نشاط الطالبات، وتشكيل لجنة داخل المدرسة بقيادة قائدة المدرسة وعضوية وكيلة المدرسة ومنسقة البرامج ورائدة النشاط، والمرشدة الطلابية ومنسقة الصحة ومنسقة الأمن والسلامة.