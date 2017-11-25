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صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي

صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي
نواف السالم(صدى):

وقع اختيار يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على اللاعب محمد صلاح؛ ليقود الفريق في مباراته أمام تشيلسي، و التي تقام على ملعب أنفيلد، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي خطوة مفاجأة أحتفظ كلوب بـ ماني وفيرمنيو على دكة البدلاء، بينما ضم تشكيل المباراة التي ستنطلق بعد قليل: منيوليه، جوميز، ماتيب، كلافان، مورينو، هيندرسون، ميلنر، كوتينيو، تشامبرلين، محمد صلاح، ستوريدج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4062 ] نشر منذ 44 دقيقة

بالتوفيق يا ابو صلاح

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