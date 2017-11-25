إحباط تسلل 1285 شخصاً وضبط مئات المخالفين في جازان
أحبطت الإدارة العامة للمجاهدين بجازان، تسلل 1.110 یمنیین، و175 إفریقیا، بینھم 3 نساء، بإجمالي 1285 متسللا، و212 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، إضافة إلى القبض على 20 متھربا من قضایا مختلفة، وضبط 19 كیلو و274 غراما من مخدر الحشیش.
وكانت الإدارة العامة للمجاهدين بجازان، داھمت أوكار الترویج عثر على 390 لتر مسكر، وطن و96 كیلو من نبات القات، و3016 ریالا، إلى جانب 32 مركبة استخدمت في عملیات التھریب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38632 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفون اركسوهم ، اربطوا اياديهم مع ارجلهم وقطوهم بحر ,,
,, قواكم الله ياحماة الوطن بعد حماية الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4061 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يقويكم على كل مجرم