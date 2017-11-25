إحباط تسلل 1285 شخصاً وضبط مئات المخالفين في جازان

حسن الجعفري(صدى):

أحبطت الإدارة العامة للمجاهدين بجازان، تسلل 1.110 یمنیین، و175 إفریقیا، بینھم 3 نساء، بإجمالي 1285 متسللا، و212 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، إضافة إلى القبض على 20 متھربا من قضایا مختلفة، وضبط 19 كیلو و274 غراما من مخدر الحشیش.

وكانت الإدارة العامة للمجاهدين بجازان، داھمت أوكار الترویج عثر على 390 لتر مسكر، وطن و96 كیلو من نبات القات، و3016 ریالا، إلى جانب 32 مركبة استخدمت في عملیات التھریب.