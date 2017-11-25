شركة الشايع تعلن توفر 23 وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة الشايع الدولية للتجارة أعلانا -عبر موقعها الإلكتروني- أكدت فيه توفّر عدد (23) وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول ثاني خدمة مطبخ (عدد 6 وظائف).

– مساعد مدير متجر.

– موظف خدمة عملاء وضيافة (وظيفتين).

– مشرف مطعم.

– موظف خدمة ضيافة (عدد 4 وظائف).

– مسؤول أول خدمة مطبخ (وظيفتين).

– مسؤول سلسلة التوريد.

– موظف استلام بضائع مخزون.

– موظف خدمة نظافة (وظيفتين).

– طاهي (وظيفتين).

– مدير المرافق- تطوير العقارات والمشاريع.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)