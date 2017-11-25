جامعة الأمير محمد بن فهد تفوز بجائزة الشيخة فاطمة

علي القحطاني(صدى):

حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد، على جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية، للشباب من بين 100 جامعة ومؤسسة مرشحة حول العالم.

وتعتبر جائزة الجهة الداعمة للشباب فئة مخصصة للمؤسسات العربية والدولية المتميزة في دعم ورعاية الشباب العربي في مختلف المجالات، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، ودعمهم محليًا وعربياً وعالمياً.

ومن خلال أدوات الجائزة استطاعت الجامعة استيفاء معاييرها، وهي: التخطيط والتنفيذ، والتمكين والمشاركة، والدعم والرعاية، وتقديم الخدمات، ونتائج الأداء ومخرجاته.

شاركت الجامعة من خلال عدة برامج ومشاريع تأهلت من خلالها للفوز بالجائزة، أولها برنامج المنح الدراسية، والذي يضم أكثر من ١٥٠ طالبًا وطالبة من السعوديين والجنسيات الأخرى.

كما شاركت الجامعة بالممارسات الحديثة التي تنتهجها، ومنها المناهج الأساسية وقدرات الوظيفة في عصر العولمة، والقدرات التي تعمل على تكوين شخصية الشاب، وتمكينه من القدرات اللازمة لمواجهة الحياة وتحدياتها، وكذلك التأقلم مع متغيرات سوق العمل العالمي وليس المحلي فحسب.

كما شاركت الجامعة بممارساتها الفريدة في كيفية ربط إكساب الطلاب القدرات الست من خلال الأنشطة اللاصفية، وكيف تعمل الجامعة على تطويع تلك الأنشطة لصالح تمكين الطالب تلك القدرات، إضافة إلى برامج عديدة تعمل بها الجامعة من أجل تمكين الشباب.