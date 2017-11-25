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” مدني جدة ” يعلن أرقام التواصل مع لجان تعويضات الأمطار

” مدني جدة ” يعلن أرقام التواصل مع لجان تعويضات الأمطار
نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم السبت، أرقام التواصل مع لجان الحصر الميدانية المختصة بتلقي طلبات التعويضات بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية.

وحددت المديرية خمس مناطق لتنظيم عملية الحصر، حيث تتمثل المنطقة الأولى في الأحياء ما بين شارع عبدالله سليمان جنوبا إلى شارع فلسطين شمالا وما جاوره.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة

فادي لشادي لأبن خالتوه
..عندوه خمس جاجات كان جابهم معاه من الشام
… والله وكيلكم غرأو بالسيل… حأ الجاجه الف ورأه.. وهما خمس جاجات ختيارات .. بكم يعوضونا…؟

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