دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة.. والسبب

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة؛ بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاة.

وكتب المركز في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دهس إمرأه بالدائري الثالث بـ العاصمة المقدسة بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاه وسرعة قائد المركبة.تم التحفظ على السائق. باشرت الجهات ذات الإختصاص ” .