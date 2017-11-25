  • السبت 25

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة.. والسبب

دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة.. والسبب

دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة.. والسبب
نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة؛ بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاة.

وكتب المركز في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دهس إمرأه بالدائري الثالث بـ العاصمة المقدسة بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاه وسرعة قائد المركبة.تم التحفظ على السائق. باشرت الجهات ذات الإختصاص ” .


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4061 ] نشر منذ 45 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 15 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 38632 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يرحمها ويحسن عزاء من وراءها ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *