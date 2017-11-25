دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة.. والسبب
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن دهس إمرأة بالطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة؛ بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاة.
وكتب المركز في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دهس إمرأه بالدائري الثالث بـ العاصمة المقدسة بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاه وسرعة قائد المركبة.تم التحفظ على السائق. باشرت الجهات ذات الإختصاص ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4061 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
الريان[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38632 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يرحمها ويحسن عزاء من وراءها ,, آمين ,,