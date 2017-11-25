الفيصلي يكتسح الفتح بخماسية.. ويصعد للمركز الثالث في الدوري

ماجد محمد(صدى):

اكتسح فريق الفيصلي، الفتح بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الفتح بالأحساء ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين.

وارتفع رصيد الفيصلي بهذا الفوز إلى 19 نقطة صعد بها إلي المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر الرابع ، فيما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة بالمركز السادس .

وسجل أهداف الفيصلي لاعبه اسلام حسن سراج هدفين بالدقيقتين 24 و 57، ، وهدفين لمحترفه روجيريو بالدقيقتين 46 و 77 ، ليختتم خامس الأهداف محترفه تندي ندرو بالدقيقة 89 .