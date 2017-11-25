الجيش اليمني يحرر مواقع في صرواح من قبضة الحوثي

فهمي محمد(صدى):

حرر الجيش اليمني الوطني، إحدى التباب التابعة لجبل مرثد، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف مواقع الميليشيا بهيلان ومواقع أخرى، بمديرية صرواح بمأرب شرق اليمن.

كانت الميليشيا تستخدم التبة التي حررها الجيش الوطني لاستهداف بعض مواقع الجيش الوطني بمحيط مرثد، قبل أن ينجح في تحويل هجوم الميليشيا الانقلابية إلى هجوم عكسي، تمكنوا خلاله من تحقيق تقدم ميداني، وقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من الميليشيا وجرح العشرات.