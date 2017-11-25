شخص يُعنف 8 من أبنائه وبناته في عسير.. والعمل تتدخل لإنقاذهم

محمد بن طحيطح(صدى):

تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في منطقة عسير، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق شخص يعنف 8 من أبنائه وبناته.

وأوضحت وزارة العمل أنه جرى تحويلهم للمستشفى للاطمئنان عليهم وتم استضافتهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فريق الحماية يتابع حاليا حالة الأبناء والبنات، كما تم تحويل الشخص للجهات الأمنية وفقا لنظام الحماية من الايذاء.