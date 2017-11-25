شخص يُعنف 8 من أبنائه وبناته في عسير.. والعمل تتدخل لإنقاذهم
تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في منطقة عسير، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق شخص يعنف 8 من أبنائه وبناته.
وأوضحت وزارة العمل أنه جرى تحويلهم للمستشفى للاطمئنان عليهم وتم استضافتهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فريق الحماية يتابع حاليا حالة الأبناء والبنات، كما تم تحويل الشخص للجهات الأمنية وفقا لنظام الحماية من الايذاء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38632 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6186 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان ويصلح الحال😊
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
وش سوى يعني بالضبط
صحيفه بر الوالدين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله والحمد لله حيث ان برالوالدين مقرون بعد عباده الله وقضى ربك إلا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يبلغه عندك الكبر أحدهما او كلاهما فلا تقل لها ال ولا تظهر هما وقل لهما قولا كريما وأخلص لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من ذلك التوفيق كله في بر الوالدين للجميع حيث الفوائد لذلك وضع صحيفه لبر الوالدين يكتب فيها كل شئ بحيث تكون توعويه لتدارك أي شي يمكن وكيف نتائج بر الوالدين والجنه والفلاح وكذلك والبر عام يكون للاحياء وكذلك الاموات حيث ان البر بعد الموت اعظم وهكذا سينتج كم
داربرالوالدين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
لحظه دراسه قد يكون التعامل لان الدين المعامله قد يكون الشيطان أعوذ بالله من الشيطان قد يكون عدم استطاعته تلبيه وتوفير الاحتياجات قد يكون ضغط مستمر أدى إلى هذا قد يكون لا يوجد نظام للأسرة مرتبطين مع الكل الله وأعلم قد يكون جهل الله أعلم لكن حسب الأحوال وجب الآن كما أن هناك مقر لرعايته الأيتام ومقر لكذا وكذا وجب علينا الآن إنشاء مقر لبر الوالدين لعدم حقه ما عند الله تعالى لكن أيضا وجب النظر ماذا فعلوا حتى قام بذلك والله أعلم والله من وراء القصد قد يكون
الحذر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
ما قيل أن من أبنائكم وازواجكم عدو لكم فاحذروهم والعياذ بالله وكذلك الام مدرسه اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق من ذلك تفصيل احذيه مثلا للأمهات من ذهب والكأس ةفضه ومن معادن يمينه لان الجنه تحت اقدام الأمهات كذلك شراريب جوارب مع ده بشكل رائع وخلاص كذلك الأب أوسط ابواب الجنه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4061 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
الريان[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 11 دقيقة
اللهم رب الناس اذهب الباس وأشفى انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لايغادر سقما