نائب الرئيس اليمني: الحوثيون يهربون السلاح عبر ميناء الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أتهم الفريق الركن علي محسن صالح، نائب الرئيس اليمني، ميليشيا الحوثي باستغلال ميناء الحديدة، غرب اليمن، في تهريب السلاح.

وأضاف خلال اجتماعه اليوم السبت مع عدداً من قيادات محافظة الحديدة، إن الحوثيين استغلوا ميناء الحديدة وموارده كمنفذ بحري هام للاتجار والثراء على حساب فاقة وحاجة أبناء الحديدة وأبناء تهامة بشكل عام.

ولفت اللقاء إلى ضرورة وجود رقابة وإشراف أممي يُسهم في عدم استغلال الميناء عند إعادة فتحه، في إدخال الأسلحة والممنوعات واحتكار المواد الغذائية ونهب المساعدات الإنسانية.