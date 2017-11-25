الخطوط السعودية تطلق الدورة الثانية من برنامج استقطاب المواهب

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية ، عن انطلاق الدورة الثانية من البرنامج التنافسي ” انطلق ” في المملكة العربية السعودية مع عدد من الشركاء العالميين ذوي الاختصاص في علوم الطيران والفضاء .

ويستهدف البرنامج الذي أطلق أول مرة في سبتمبر 2016، أصحاب المواهب من المبدعين والرياديين في المملكة الذين لديهم أفكار للارتقاء بمستوى قطاع الطيران والفضاء على المستوى المحلي والعالمي حيث تم تطوير البرنامج لتشجيع المواهب السعودية على التفكير المبدع والخّلاق وإلهامهم ضمن برنامج دعم وتأهيل يعزز من قدراتهم على المنافسة التجارية وبالتالي الاستدامة في المستقبل.

ويتضمن البرنامج عدة ندوات وورش عمل لمساعدة المتقدمين على صقل أفكارهم في التخصصات العلمية والتكنولوجية يتلقى خلاله العشرة الأوائل من المتقدمين جلسة إرشاد مدتها أسبوعان مع الخبراء والمهنيين في قطاعي الطيران والفضاء حيث يدخل الفائزون الثلاثة الأوائل في برنامج احتضان وتطوير أفكارهم مع شركاء البرنامج ، لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس .

وسيتم الإعلان عن أفضل ثلاثة متقدمين من الدورة الثانية من ” انطلق ” خلال الحفل الختامي الذي سيعقد في شهر يونيو 2018م وتستضيفه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض وسيتم خلاله تكريم الأفكار الرائدة .