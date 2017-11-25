” هدف ” يكشف عن شروط التحاق الأمهات ببرنامج ” قرة “

علي القحطاني(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن 4 شروط يجب توفرها حتى تتمكن الأمهات من الالتحاق ببرنامج ” قرة ” الذي يقدِّم الدعم للمرأة العاملة ويمكنها من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه، وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها.

وأوضح أن الشروط هي ألا يتجاوز الأجر الشهري 8 آلاف ريال، وأنت تكون المتقدمة من العاملات في القطاع الخاص ومسجلة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تضمنت الشروط ألا يقل عمر الطفل ولا يزيد عن 4 أعوام، وكذلك يكون الحد الأقصى للدعم، طفلان فقط للمستفيدة.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنّه يتم تسجيل الأمهات ببرنامج قرة عبر الدخول إلى بوابة البرنامج، والانتقال إلى بوابة طاقات، ثم إنشاء ملف للطفل، ورفع شهادة الميلاد للتحقق من الأهلية.

يشار أن وزارة العمل ذكرت أن ” هدف ” سيتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.