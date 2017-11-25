” النقل ” تعلن موعد بدء تطبيق غرامات مخالفي حواجز الشاحنات

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة النقل العام عن إطلاقها حملتها التوعوية في نقاط تفتيش الطرق البرية بالمملكة، للتأكيد على حواجز السلامة للشاحنات قبل البدء في تطبيق النظام.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي تويتر، أنه بدءًا من 1 يناير 2018 سيتم فرض غرامة الـ 5 آلاف ريال لمخالفي حواجز السلامة للشاحنات و 4 آلاف ريال لغير المطابقين.

ودعت النقل العام في وقت سابق الشهر الجاري، قائدي الشاحنات إلى الالتزام بتركيب حواجز السلامة، حتى لا يتعرضوا للغرامات.