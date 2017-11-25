” أسيان ” : المملكة وماليزيا يتبعان المنهج الوسطي

عادل الحربي(صدى):

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لدول آسيان الأول اليوم السبت مؤتمراً صحفياً في العاصمة الماليزية ” كوالالمبور ” ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

قال سفير خادم الحرمين في ماليزيا، أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، قامت على الوسطية في المنهج الإسلامي، ومنذ ذلك التاريخ تسعى المملكة دائماً في ترسيخ هذا المبدأ من خلال التعاون مع الدول الإسلامية التي تتبع نفس المنهج.

وأضاف قطان، أن اختيار مملكة ماليزيا لعقد هذا المؤتمر، لخبرتها الطويلة في الدعوة إلى الوسطية في الإسلام، مبيناً أن المملكة وماليزيا يلتقيان في نفس المنهج ويعملان سوياً على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام بعيداً عن الصورة المغلوطة.