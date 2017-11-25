القبض على ثلاثيني طعن والده تحت تأثير المخدرات بالجبيل

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة الجبيل من القبض على مواطن ثلاثيني اعتدى على والده الستيني بالضرب والطعن تحت تأثير المخدرات.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، إنه عند السادسة من مساء يوم الخميس الماضي تلقت شرطة محافظة الجبيل بلاغاً عن قيام مواطن ثلاثيني في حالة غير طبيعية بالاشتباك مع والده الستيني وإصابته بعدة طعنات.

وأضاف الرقيطي أن دوريات الأمن باشرت البلاغ، وتم القبض على الجاني، وإسعاف والده إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر أن حالة الأب الصحية مستقرة فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وإحالة الجاني وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.