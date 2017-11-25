الحملات المشتركة تضبط 400 مخالف لنظامي الإقامة والعمل في الخرج

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الحملات الميدانية الأمنية التي نفذتها شرطة محافظة الخرج بمشاركة دوريات الأمن وقوة المهمات والمرور ودوريات أمن الطرق ومديرية الزراعة ومكتب العمل بالخرج منذ انطلاقتها عن ضبط أكثر من 400 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي، أن المتابعة مستمرة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقرره بحقهم.

وأضاف أنه جرى إحالة المخالفين للجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.