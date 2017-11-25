تخريج دفعة من الطلبة السعوديين المبتعثين بجامعة نيوكاسل الأسترالية

علي القحطاني(صدى):

رعى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي ، اليوم، الحفل الذي نظّمه نادي الطلبة السعوديين في مدينة نيوكاسل الأسترالية ، بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات من جامعات ولاية كوينزلاند للعام 2017.

وجرى خلال الحفل تقديم عدد من الفقرات للطلبة الخريجين بالإضافة إلى مسيرة للخريجين الذين بلغ عددهم ( 41 ) مبتعثا ومبتعثة من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم .

وألقى القائم بأعمال سفارة المملكة مشعل الروقي، كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها للخريجين والخريجات تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم .

إثر ذلك ألقى الملحق الثقافي لدى أستراليا الدكتور هشام خداوردي كلمةً أعرب فيها عن تهنئته للمبتعثين، كما أثنى على دور برنامج الابتعاث في رفد منظومات التنمية والتطور في المملكة.

تلا ذلك كلمة الطلبة الخريجين للطالب عبد العزيز الناصر، وكلمة مماثلة لرئيس نادي الطلبة السعوديين في نيوكاسل عمار الشريف أعربا خلالهما عن الشكر والامتنان للسفارة والملحقية الثقافية نظير حرصهما واهتمامهما بأوضاع المبتعثين.

وفي ختام الحفل سلم القائم بالأعمال والملحق الثقافي، دروع التخرج للخريجين والخريجات، والدروع التقديرية للجنة المنظمة والمتطوعين والهيئات الداعمة لإقامة الحفل ، كما تم تقديم دروع تكريمية إلى القائم بالأعمال والملحق الثقافي من قبل إدارة نادي الطلبة السعوديين .