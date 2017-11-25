” فروسية الرياض ” ينظم حفل سباقه الـ 30

نواف السالم(صدى):

أقام نادي الفروسية اليوم حفل سباقه الـ 30 على كأس كلية الملك خالد العسكرية وكأس وزارة الخارجية ” الفئة الثالثة ” ، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، ضمن موسم سباقاته بالرياض لعام 1439هـ .

واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الخامس منها على كأس كلية الملك خالد العسكرية لخيل الإنتاج لعمر سنتين لمسافة 1600 متر ، وسلم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان بنهاية الشوط الخامس كأس الكلية لاسطبل أبناء هيف بن محمد عبود القحطاني استلمه المدرب فهد بن هيف القحطاني عقب تحقيق الفرس ” جوبا ” المركز الأول ، وجاءت في المركز الثاني الفرس ” رولكس ” لاسطبل تركي بن مهدي سلطان العامري السبيعي، وفي المركز الثالث الفرس ” سلك الحرير ” لاسطبل بيارق الخيل.

وأقيم الشوط السابع على كأس وزارة الخارجية لخيل الانتاج لعمر ثلاث سنوات فأكثر لمسافة 2000 متر ، وسلم الكأس وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن بن عبدالكريم القين لاسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز استلمه المشرف الإداري سعد بن مشرف لاسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز و المدرب عبدالله بن مشرف عقب تحقيق الجواد ” الأهيب ” المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني الجواد ” صيدق ” لاسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وحل ثالثاً الجواد ” النجم الصارم ” لاسطبل متعب بن بدر بن شريم .