” عمل تبوك ” ينهي فرضيات الإخلاء والطوارئ

محمود البلوي(صدى):

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك عمليات تنفيذ فرضيات الإخلاء والطوارئ في جميع فروع الوزارة بتبوك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وفرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك.

وعبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي عن شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر بتبوك على تعاونهم ومساهمتهم لنقل الكفاءة والخبرة لمنسوبي فرع الوزارة.

يأتي تنفيذ الفرضيات والتي استمرت على مدى خمسة أيام متتالية للوقوف على مستوى الاستعدادات لمواجهة الأحداث الطارئة، إضافة إلى قيام الفرع بالتزامن مع عمليات تنفيذ الفرضيات، بعقد دورات تدريبية في الإسعافات الأولية وفي مجال السلامة لمنسوبي فرع الوزارة.