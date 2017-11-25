بالفيديو.. استعراض سرعة شاحنة تيسلا سيمي

متابعات(صدى):

بالرغم من أنه لا يمكننا مقارنة سرعتها بسرعة رودستر، إلا أن شاحنة تيسلا سيمي يمكنها بسهولة مجابهه سرعة أي شاحنة أخرى مزودة بمحرك ديزل.

حيث تدّعي صانعة السيارات الكهربائية أن سيمي يمكنها الانطلاق من 0-60 ميل (96 كيلومتر) في خمس ثوان فقط، وهي ذات المدة التي تحتاجها شاحنات السباق التي تمتلك قوة 1,000 حصان للوصول لنفس السرعة .. ولكن تمتد تلك المدة إلى 20 ثانية إذا ما كانت تجر مقطورة ثقيلة خلفها.

وبجانب السرعة يمكن لسيمي قطع مسافة 800 كيلومتر بدون الإحتياج للشحن، بالإضافة لقدرتها على حمل 36 طن.